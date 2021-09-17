Абакан, , 07:05 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов 17 сентября проголосовал на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Глава Хакасии Валентин Коновалов Kremlin.ru

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По словам Коновалова, «это важное событие не только для республики, но и для всей страны».

»Сегодня мы определяем, как будет дальше развиваться Россия», — отметил глава региона.

Напомним, в Хакасии проходят 28 избирательных кампаний. Это выборы депутатов Госдумы и 27 кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

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