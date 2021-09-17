Москва, 17 сентября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. Успешный пуск новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган, который находится в Казахстане, выполнили Воздушно-космические силы России. Об этом 17 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Пуск противоракеты

Речь идет о ракете российской системы противоракетной обороны (ПРО). Командир соединения противоракетной обороны ВКС РФ генерал-майор Сергей Грабчук отметил, что боевые расчеты поразили условную цель с заданной точностью.

По его словам, серия испытаний продемонстрировала, что характеристики противоракеты соответствуют заложенным. Предыдущие испытательные пуски этой ракеты проводились в апреле 2021 года. Ранее в Минобороны России сообщили, что с 2017 по 2021 годы с полигона Сары-Шаган было произведено десять испытательных пусков новой противоракеты.

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Как ранее передавало ИА REGNUM, 21 июля командующий 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) генерал-лейтенант Андрей Демин заявил газете «Красная звезда», что модернизация системы А-135М стратегической противоракетной обороны Москвы почти завершена. Он добавил, что характеристики ПРО стали вдвое лучше