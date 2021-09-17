Кемерово, 17 сентября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв проголосовал на выборах в Государственную думу Российской Федерации. Об этом сообщило региональное правительство.

Администрация правительства Кемеровской области Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв

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"Это историческое событие, праздник для всей страны. Долг каждого гражданина Российской Федерации — прийти на выборы и выразить гражданскую позицию. Голосование — это возможность для каждого повлиять на будущее всей страны, Кузбасса, своей малой родины. В процессе голосования оценил, как оборудованы избирательные участки. Могу сказать, что всё чётко, хорошо организовано», — прокомментировал Цивилёв.

Напомним, что сегодня, 17 сентября, на территории Кузбасса проходит 19 избирательных кампаний, основные — выборы в Государственную думу Российской Федерации восьмого созыва. На территории региона работают 1676 постоянных и 19 временных избирательных участков. Голосование пройдёт 17, 18 и 19 сентября с 08:00 до 20:00.