Владивосток, 17 сентября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. В Приморье с самого утра 17 сентября активно проходят выборы на почти 1300 избирательных участках.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Так, во Владивостокском гуманитарно-коммерческом колледже Приморского крайпотребсоюза проголосовали курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища.

«Все ходят строем, все по распорядку, никакой суеты», — пишет ИА PrimaMedia.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко вместе с супругой проголосовали 17 сентября на выборах депутатов в Госдуму РФ и Законодательное собрание края.