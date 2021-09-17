Кемерово, 17 сентября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Полиция Кузбасса сообщила об ограничении движения транспорта на автодороге «Кемерово — Новокузнецк». Причина — ДТП с участием трёх автомобилей.

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«Сегодня на территории Крапивинского муниципального округа произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей и «Минивэна». По предварительным данным, в результате автоаварии пострадали два человека. Также из-за столкновения транспортных средств рассыпался груз, перевозимый грузовыми автомобилями. В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения и ликвидации последствий ДТП временно ограничено движение транспорта на участке автодороги «Кемерово — Новокузнецк» в районе с. Панфилово в сторону города Кемерово», — уточнили в УГИБДД Кузбасса.

На месте происшествия работают оперативные службы.