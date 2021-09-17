Ростов-на-Дону, 17 сентября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. В Ростовской области начал работу 2 601 избирательный участок. Голосование продлится в течение трёх дней, сообщили ИА REGNUM в донском избиркоме.

Cikrf.ru Выборы

С 17 по 19 сентября жители Ростовской области с правом голоса примут участие в выборах депутатов Государственной думы РФ.

Кроме того, на Дону пройдут дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ростовской области по Азовскому одномандатному избирательному округу №20. Более 4 000 депутатских мандатов будет распределено на выборах местного уровня.

В дни выборов в Ростовской области будут работать 26 тыс. организаторов.