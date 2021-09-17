Якутск, 17 сентября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Жители Якутии в первый день голосования настолько активны, что у входа на некоторые участки избиратели стоят в очереди. Фото достаточно большого скопления людей возле избирательного участка в Якутске опубликовал 17 сентября телеграм-канал Якутия 2100.

Cap.ru В очередь на выборы

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Интересно, что в очереди там стоят только мужчины. По информации паблика, похожий ажиотаж наблюдается и на остальных избирательных участках в Якутске.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 17−19 сентября помимо депутатов Госдумы выбирают глав Булунского и Жиганского районов, а также состав собрания депутатов Абыйского, Жиганского, Нижнеколымского и Среднеколымского районов.

Также жители Якутии проголосуют за 36 глав населённых пунктов, в том числе руководителей райцентров — посёлков Тикси (Булунский район), Белая гора (Абыйский), Сангар (Кобяйский) и Черский (Нижнеколымский).