Ульяновск, 17 сентября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. В Ульяновске начинается подача тепла, но пока на социальные объекты. Об этом сообщается на сайте администрации города.

ИА REGNUM Батарея

Начальник управления ЖКХ администрации Евгений Беркутов поясняет, что начинается пуск тепла в социальные объекты «на заявительной основе».

По данным мэрии, на 17 сентября муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть» получило заявки на пуск тепла от руководства Центральной городской клинической больницы и Областной клинической психиатрической больницы имени Копосова. Сбор заявок продолжается.

Ранее поступило тепло в один из детских садов, также заявки поступили о пуске тепла в детскую городскую клиническую больницу № 1 и центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие».

В администрации Ульяновска напоминают, что отопительный сезон планировали начать 27 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, на 7 сентября уровень готовности к отопительному сезону в Ульяновской области оценивался на уровне 98,7%. Подготовку планировали завершить до 22 сентября, а начать подавать тепло 27 сентября. Всего в 2021 году на ремонт сетей и другие мероприятия, связанные с подготовкой к зиме, направлено более 992 млн рублей.