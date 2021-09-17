Красноярск, 17 сентября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 348 (темп прироста 0,3%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 111 448. Об этом утром 17 сентября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лидируют в регионе по суточным заражениям город Канск и Емельяновский район.

Из 348 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 68 (темп прироста 0,2%), в Канске — 29 (0,8%), в Минусинске — 21 (0,5%), в Дивногорске — 18 (0,8%), в Сосновоборске — 16 (0,8%), в Норильске — 15 (0,3%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Емельяновском — 19 (0,8%), Иланском — 16 (1,7%), Нижнеингашском — 12 (1,0%), Сухобузимском — 12 (1,2%), Абанском — 12 (1,2%), Канском — 11 (1,0%), Курагинском — 11 (0,6%) и Енисейском — 10 (0,7%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взят 2471 человек, снято с наблюдения — 2947. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 28 615 (-476) человек.

За последние сутки в регионе проведено 8335 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 3 615 762.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 21 человек с диагнозом COVID-19 скончался в Красноярском крае.