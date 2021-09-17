Токио, , 06:44 — REGNUM Участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН с 22 по 24 сентября планирует принять в очном формате министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Об этом он заявил 17 сентября на пресс-конференции.

Тосимицу Мотэги The Official CTBTO Photostream

Кроме того, в американском городе Нью-Йорк, где находится штаб-квартира Организации Объединенных Наций, чиновник намерен провести встречи с главами МИД ФРГ, Индии и Бразилии. По словам Мотэги, он хочет обсудить с ними ряд вопросов, касающихся международной повестки дня, в том числе ситуацию в КНДР, Афганистане и Мьянме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что через несколько дней отправится в США, чтобы выступить на сессии Генассамблеи ООН 21 сентября в очном формате.

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