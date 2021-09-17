Владивосток, 17 сентября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Во Владивостоке 17 сентября сдали первый арендный дом — 72 квартиры получили медики, педагоги, правоохранители, сотрудники органов безопасности, силовых структур, жилищно-коммунального хозяйства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Ключи в замочной скважине

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«Арендное жилье уже строится в Уссурийске, Находке, Большом Камне, селе Камень-Рыболов, потребность в нём есть во всех муниципальных образованиях края. Для людей это возможность планировать семью, расходы, связывать будущее с Приморским краем. Ставим перед собой амбициозную задачу — сдавать не менее двух тысяч арендных квартир в год», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Отмечается, что аренда таких квартир обходится в два раза ниже рыночной стоимости, а через полгода человек может оформить льготную ипотеку на это жилье.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уссурийске для сотрудников бюджетной сферы сдали более 100 арендных квартир — 16 сентября им вручили ключи.