Кемерово, , 06:41 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 17 сентября, начали работу все 1676 постоянных и 19 временных избирательных участков. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Кузбасса, региона.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Отметим, что на территории Кузбасса проходит 19 избирательных кампаний, основные — выборы в Государственную думу Российской Федерации восьмого созыва. Также будет обновлен совет народных депутатов в Кемерове и Новокузнецке. Пройдут довыборы в областной парламент по 22-му округу в Мысках.

Как отметили в избиркоме, в этом году процедура голосования на избирательных участках имеет свои особенности с учётом необходимости соблюдения антиковидных мер. Так, на входе голосующим измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком и выдают средства индивидуальной защиты — маску и перчатки. После этого избиратель проходит в помещение для голосования. Паспорт нельзя передавать в руки членов избиркома — документ нужно показывать в раскрытом виде. После этого выдают бюллетень и индивидуальную ручку.