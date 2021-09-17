Благовещенск, 17 сентября, 2021, 06:45 — ИА Регнум. В Приамурье завершают осмотры жилых зданий, в которые во время паводка заходила вода. Уже обследованы 1633 дома из 1677, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе правительства региона.

72.mchs.gov.ru Паводок

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Паводок также повредил здания школ и детских садов, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, баз отдыха и домов культуры. Затраты на их восстановление оценены министерством строительства региона в 122 млн рублей.

Потеряли урожай из-за наводнения 5176 человек, им выданы овощи. Топливом обеспечены 123 семьи из 295 нуждающихся (42%). Отремонтированы почти все печи в повреждённых домах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье из-за паводка до сих пор не функционирует один школьный маршрут. Автобус с начала года не может возить детей между сёлами Александровка и Николаевка в Зейском районе.