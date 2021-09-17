Челябинск, 17 сентября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. В Челябинской области для избирателей открылись 2285 избирательных участков. Об этом сообщает облизбирком.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Двери комиссий были открыты в 8:00 по местному времени (06:00 мск). Ещё 18 временных участков будцт работать только 19 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 17−19 сентября избирают депутатов Госдумы.