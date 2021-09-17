Омск, 17 сентября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. Выборы депутатов Государственной Думы РФ и регионального Законодательного собрания продолжаются в Омской области. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, всего в Омской области пройдут 44 избирательные кампании. Голосование будет проходить 17, 18 и 19 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Также в регионе состоятся дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных районов, городских и сельских поселений. Всего предстоит избрать свыше ста депутатов различного уровня.

Для выборов изготовлено 6 млн бюллетеней. Открылись 1734 участковые избирательные комиссии. Ещё 25 УИК будут работать в местах временного пребывания избирателей.

Все три дня избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени.

На 633 избирательных участках организовано видеонаблюдение, в 1138 помещениях для голосования будет применяться видеофиксация.

Как сообщало ИА REGNUM, численность избирателей в Омской области по состоянию на 1 июля 2021 года — 1 493 545 человек.