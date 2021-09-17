Владивосток, 17 сентября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. Краевая поисково-спасательная служба Приморья получила четыре аварийно-спасательных автомобиля и аэролодку — техника поможет обеспечить полноценную защиту населения от техногенных и природных угроз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Http://zn44.ru Спасатели

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Универсальные и многофункциональные аварийно-спасательные «Газели» оснащены специальным оборудованием, в том числе беспилотными летательными аппаратами для разведки с воздуха. Машины высокопроходимые и маневренные, что очень удобно в условиях плотной городской застройки.

Аэролодка способна развивать скорость по воде до 120 км в час, а по ровному льду до — 140, может спасать до десяти и более человек и брать на борт до 1,5 тонны груза.

Как сообщало ИА REGNUM, медучреждения Приморья получили ещё 29 санитарных машин ГАЗ «Соболь» — ключи от спецтранспорта водителям вручил губернатор Олег Кожемяко 17 сентября.