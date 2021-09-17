Новосибирск, , 06:33 — REGNUM В Новосибирской области ожидается четвёртая волна коронавирусной инфекции. Об этом в эфире программы «Вести Новосибирск» заявил губернатор региона Андрей Травников.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы работаем в режиме «надейся на лучшее, но готовься к различным сценариям развития событий». Считаю, что четвёртая волна будет, и к ней надо готовиться. Надеюсь, она не будет такой масштабной, как третья. Всё больше людей ставят прививки, проходят ревакцинацию. Это реально спасает», — сказал Травников.

Он уточнил, что в преддверии четвёртой волны в Новосибирской области держат дополнительный запас коек в «красных» зонах.