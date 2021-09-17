Пекин, 17 сентября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. По состоянию на конец августа в Пекине насчитывалось 45 700 базовых станций 5G, а общее число пользователей 5G превысило 12 млн человек, сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

5G

Каждые 10 000 человек в Пекине пользуются примерно 20 базовыми станциями 5G, что является первым показателем в Китае, показали данные, опубликованные Пекинским управлением связи на специальной конереции.

Столица обеспечила полный охват сети 5G в ключевых функциональных областях, включая центральную часть города, подцентр и центральный деловой район. Технология применяется в здравоохранении, образовании, туризме и промышленном Интернете, сказал директор администрации Су Шаолинь.

Китай занял мировое лидерство в развитии 5G, построив к концу мая 819 000 базовых станций 5G, что составляет более 70% от общего их числа в мире.