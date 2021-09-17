Пекин, 17 сентября, 2021, 06:27 — ИА Регнум. Площадь высококачественных сельскохозяйственных угодий Китая составит 1,2 млрд му (около 80 млн га) к 2030 году, сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

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Сельскохозяйственные угодья являются краеугольным камнем продовольственной безопасности и играют решающую роль в развитии экосистемы и экологически чистого сельского хозяйства, заявил замминистра сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая Чжан Таолинь на пресс-брифинге, посвященном недавно опубликованному руководству по возделыванию сельскохозяйственных угодий.

Согласно руководству, к 2030 году также будет модернизировано 280 млн му высококачественных сельскохозяйственных угодий. К концу 2020 года в стране было освоено 800 млн му высококачественных сельскохозяйственных угодий, что помогло увеличить мощность производства зерна на 10−20% на му и сэкономить затраты на 500 юаней (около $77,7) на му, сказал Чжан.

Для достижения поставленных целей министерство поможет местным властям улучшить сельскохозяйственную инфраструктуру и активизировать меры по предотвращению и уменьшению опасности стихийных бедствий на сельскохозяйственных землях, добавил Чжан.