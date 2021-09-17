Муйский район, Бурятия, 17 сентября, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о нехватке квартир для решения проблемы с жильём для сирот. Этот вопрос был поднят в ходе прямого эфира в соцсетях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

image4you Жилье

Один из подписчиков призвал решить вопрос с жильем для детей-сирот в посёлке Таксимо Муйского района.

«Коллеги, деньги есть, квартир нет. Купить нечего, то есть в Таксимо, в том числе, если есть какое-то жилье, которое можно приобрести, подсказывайте, приобретём сразу. Я прошу тоже Минстрой по Таксимо посмотрите по этому вопросу», — отметил он.

Глава добавил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о жилищных сертификатах для сирот. На них могут претендовать сироты, которые обзавелись своими семьями и твёрдо стоят на ногах.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Бурятии нуждаются в жилье более 5,5 тыс. детей-сирот. Однако решение проблемы осложняется ростом цен на недвижимость.