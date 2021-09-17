Пекин, 17 сентября, 2021, 06:23 — ИА Регнум. Гражданская авиация Китая пытается создать безопасную и эффективную международную логистическую цепочку воздушных перевозок, сообщает Управление гражданской авиации Китая (CAAC), передает 16 сентября агентство Синьхуа.

Esan.edu.pe Гражданская авиация

Продвигаясь вперед в рамках строгой политики профилактики эпидемий и борьбы с ними, этот шаг будет способствовать быстрому и здоровому развитию отрасли авиационной логистики страны, заявили в CAAC.

CAAC приложит усилия для усиления поддержки, улучшения промышленной структуры и создания благоприятных условий для сектора авиационной логистики, что поможет поддерживать внутреннюю цепочку поставок и способствовать «двойному обращению» на внутреннем и международном рынках.

Воздушный грузовой транспорт играет важную роль в доставке предметов первой необходимости медицинского назначения в борьбе с COVID-19, а также в поддержании внутренней и глобальной цепочки поставок.

В первой половине 2021 года отрасль гражданской авиации Китая обработала более 3,74 млн тонн авиаперевозок, что на 6,4% больше, чем за соответствующий период 2019 года, до пандемии.