Далянь, Китай, 17 сентября, 2021, 06:21 — ИА Регнум. Предварительное расследование установило причину взрыва, в результате которого 10 сентября в городе Далянь на северо-востоке китайской провинции Ляонин погибли восемь человек, сообщает агентство Синьхуа.

geralt Взрыв

Местные власти заявили 15 сентября, что инцидент был вызван утечкой сжиженного нефтяного газа из проржавевшей внутренней трубы. В результате взрыва и возникшего в результате пожара в жилом доме погибли восемь человек и еще пятеро получили ранения.

В ответ на этот инцидент комиссия по муниципальной безопасности заявила, что необходимо предпринять усилия для повышения эффективности управления безопасностью общегородской сети газопроводов природного газа.