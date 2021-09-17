Тюмень, 17 сентября, 2021, 06:21 — ИА Регнум. В Тюменской области врачам предлагаются зарплаты в 100 — 130 тыс. рублей. Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный департамент труда и занятости.

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На 1 сентября 2021 года в сфере здравоохранения и социальных услуг открыто более 1, 8 тыс. вакансий. Для медиков есть места в учреждениях здравоохранения и санаториях, в сфере образования, спорта, подразделениях ФСИН России.

Врачам предлагают в Тюмени и Тобольске 100 — 130 тыс. рублей. Требуются анестезиологи-реаниматологи, стоматологи, хирурги, офтальмологи, врачи скорой помощи. Фельдшерам предлагается 50 — 67 тыс. рублей в месяц.

Главная медицинская сестра может претендовать на зарплату 65 тыс. рублей в месяц. Обычный средний медицинский персонал может рассчитывать до 60 тыс. рублей в месяц.

Отмечается, что для удобства соискателей на официальном интерактивном сайте департамента труда и занятости Тюменской области медицинские вакансии выделены в отдельный блок.