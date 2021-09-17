Вашингтон, 17 сентября, 2021, 06:20 — ИА Регнум. Тысячи беженцев из Гаити скопились на границе с Соединенными Штатами у штата Техас, сообщает газета The Washington Post.

REGNUM Мигранты

По ее данным, гаитянские граждане находятся в районе пограничного моста у американского города Дель Рио. Беженцы уже организовали лагерь, в котором проживают около восьми тысяч человек. Гаитяне ожидают, пока пограничные службы США поставят их на учет. Сами беженцы рассчитывают получить убежище в Соединенных Штатах.

«Они выстраиваются в очередь, чтобы быть формально задержанными. Это первый шаг в подаче заявки на убежище или иную форму защищенного пребывания в США», — отмечает газета.

При этом миграционные службы США заявляют, что не справляются с таким потоком беженцев. Газета указывает, за сутки число гаитянских граждан у границы увеличилось почти вдвое.

Напомним, США распространили статус «временно защищенных» на граждан Гаити после начала политического кризиса в республике и разрушительного землетрясения, жертвами которого стали более двух тысяч человек. Отметим, что кризис разгорелся после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза.