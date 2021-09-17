Канберра, 17 сентября, 2021, 06:19 — ИА Регнум. Систему своих автономных санкций пересмотрят и реформируют власти Австралии, чтобы заодно с США оперативно реагировать на действия, подрывающие основы международного права. Об этом сказано в совместном заявлении двух стран, распространённом 17 сентября по итогам переговоров глав МИД и минобороны двух стран в Вашингтоне.

DO'Neil Флаг Австралии

В документе сказано о пересмотре Австралией системы введения санкций и реформировании её таким образом, чтобы совместно с США своевременно реагировать на действия, подрывающие международное право. В частности, на нарушение прав и свобод человека, вредоносную деятельность в киберпространстве, распространение оружия массового поражения и коррупцию. Далее страны планируют сотрудничать, защищая «основные принципы многосторонней системы, соблюдение международных норм и прав человека, а также прозрачность и подотчетность».

Согласно документу, Австралия и США собираются углубить сотрудничество для избрания квалифицированных, достойных кандидатов на руководящие должности в многосторонних организациях. При этом в обязательном порядке будет сохранено разнообразие в вопросах гендерного баланса и регионального представительства.

Также в заявлении указывается, что США и Австралия проведут значимые реформы с целью сделать международные организации подотчётными государствам-членам, и при этом чтобы они оставались «независимыми, беспристрастными и инклюзивными платформами с участием многих заинтересованных сторон».

Ранее ИА REGNUM сообщало о строительстве новых баз ВВС и ВМФ США в южных регионах Австралии.