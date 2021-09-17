Чита, , 06:18 — REGNUM Вице-премьер правительства России, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев проголосовал на выборах в Госдуму в Чите, где находится в рамках рабочей поездки. Об этом он сообщил журналистам 17 сентября.

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Чиновник воспользовался правом проголосовать на участке по месту своего фактического нахождения. По мнению Трутнева, он должен был отдать свой голос именно в указанном округе.

«Мне кажется, я должен голосовать на Дальнем Востоке, потому что это моя ответственность, моя работа. Я здесь бываю много, во всех регионах, и это действительно очень важно», — сказал вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в ходе видеообращения по выборам в Госдуму заявил, что от взаимодействия законодательной и исполнительной власти в стране в будущем «будет зависеть очень многое».

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