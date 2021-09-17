Москва, 17 сентября, 2021, 06:23 — ИА Регнум. К АО «Муромский завод радиоизмерительных приборов» из Владимирской области подало многомиллионный иск Минобороны России. Арбитраж Москвы начнёт рассматривать претензии на сумму более 53 млн рублей 11 октября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Заявление от министерства поступило в суд 14 сентября 2021 года, а 16 сентября дело приняла судья Анушкина. Сумма требований — 53 140 742,9 рубля.

Завод-ответчик ведёт свою историю с 1949 года и на сегодня является одним из крупных предприятий отрасли. Среди его продукции — радиолокационные станции, системы обнаружения воздушных целей и посадки самолётов. Предприятие позиционируется как главное в РФ по выпуску наземных радиолокаторов обнаружения низколетящих целей. АО входит в состав концерна «Алмаз-Антей».

Завод был исполнителем как минимум 15 госконтрактов на общую сумму свыше 1,774 млрд рублей, из которых пять на сумму 1,76 млрд рублей с Минобороны РФ.

Напомним, Минобороны Рф в сентябре также подало три крупных иска к АО «Главное управление обустройства войск», общая сумма по которым превышает 1,8 млрд рублей.