Улан-Удэ, 17 сентября, 2021, 06:15 — ИА Регнум. В Бурятии одной из наиболее обсуждаемых тем стали цены на дрова, которые за последний год подорожали в два-три раза. С этим вопросом жители обратились к главе региона Алексею Цыденову в ходе прямого эфира в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дрова

Глава признал остроту проблемы, указав на её спекулятивный характер. По его мнению, есть объективные трудности, в числе которых сокращение лесосек, однако это не могло спровоцировать столь резкий рост.

Для решения проблемы в Улан-Удэ будут организованы отдельные площадки, где дровами смогут торговать все желающие. Впрочем, если их туда пустят перекупщики.

«Тут же ещё другая ситуация — товарищи, которые занимаются скупкой дров, начали, так скажем, независимых продавцов гонять, не пускают на площадки, отлавливают на подъездах к городу. То есть, искусственно создают повышение цены на дрова. И сейчас такая задача — не допустить этого злоупотребления», — отметил Цыденов.

Добавим, что в соседней Туве возникла аналогичная проблема с ценами на уголь. Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона своим решением снизил предельные цены на топливо. Однако перекупщики указ проигнорировали, оставив цены на прежнем уровне.

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