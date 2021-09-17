Владивосток, 17 сентября, 2021, 06:20 — ИА Регнум. Медучреждения Приморья получили ещё 29 санитарных машин ГАЗ «Соболь» — ключи от спецтранспорта водителям вручил губернатор Олег Кожемяко 17 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Kuzdrav.ru Скорая помощь

Читайте также: Приамурье получило большую партию новых санитарных автомобилей

Новые автомобили отправятся в 11 районов. Они предназначены для доставки бригад врачей на дом к пациентам, перевозки амбулаторных больных из отдаленных сел в поликлиники, в том числе для прохождения диспансеризации. Также эти машины задействуют для перевозки медикаментов.

«Новые машины вместе с обновлением оборудования, ремонтами в лечебных учреждениях позволят увидеть жителям края те положительные изменения, которые происходят в нашей медицине. Мы продолжим эту работу, как и привлечение кадров в отрасль», — сказал Олег Кожемяко.

Техника закуплена в рамках федеральной программы модернизации первичного звена. В начале июля больницы Приморья также получили 42 автомобиля. За пять лет реализации программы в край поступят 343 автомобиля, из них 307 — в качестве дооснащения.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область получила вторую в 2021 году партию новых высокопроходимых санитарных автомобилей «УАЗ». Для медучреждений области на деньги региона купили 53 машины.