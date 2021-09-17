Мумбаи, Индия, 17 сентября, 2021, 06:04 — ИА Регнум. В результате обрушения части строящейся эстакады на юге города Мумбаи (штат Махараштра, Индия), произошедшего утром 17 сентября, пострадали не менее 13 человек. Об этом со ссылкой на прокурора района Санта-Крус сообщает агентство ANI.

Эстакада

По его данным, инцидент произошёл на строительстве около 04:30 по местному времени (02:00 мск). При обрушении конструкций не менее 13 рабочих получили незначительные травмы и были доставлены в местную больницу. Погибших в результате произошедшего нет.

В настоящее время на месте ЧП работают пожарные бригады и полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре после обрушения кладки кирпичной стены в жилом доме началась прокурорская проверка.