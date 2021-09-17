Прибайкальский район, Бурятия, 17 сентября, 2021, 06:02 — ИА Регнум. В Прибайкальском районе вынесен приговор мужчине, который отрубил пальцы малолетней племяннице. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, его обвиняли в умышленном причинении вреда здоровья малолетней с использованием предметов в качестве оружия.

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По данным следствия, 21 августа 2020 года подсудимый с братом и его пятилетней дочерью находился на покосе. При этом родственники распивали спиртные напитки. Вечером, когда брат отлучился, мужчина дал девочке планшет, который та случайно уронила.

«Пьяный мужчина, полагая, что девочка повредила устройство, стал угрожать ей убийством, а затем схватил ребенка за руку, положил ее кисть на бревно и, удерживая, нанес по ней удар топором, причинив открытые переломы двух пальцев», — отметили в управлении.

Затем подсудимый принёс заплаканную девочку домой и оставил в ограде, после чего скрылся. Ребёнка госпитализировали, а врачам удалось пришить пальцы обратно. Мужчина был задержан, однако заявил, что это был несчастный случай. Родные пострадавшей, как отмечается, также воздействовали на неё в пользу обвиняемого.

Тем не менее, следователям удалось собрать достаточно доказательств виновности подсудимого. В результате 47-летнего мужчину признали виновными и приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.