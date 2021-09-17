Москва, 17 сентября, 2021, 05:59 — ИА Регнум. Уровень инфляции в России достигнет пика в сентябре и после этого должно начаться снижение, заявила 16 сентября председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

При этом глава учреждения отметила, что сентябре уже было зафиксировано незначительное снижение показателя.

«По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвертом квартале ожидаем снижения инфляции. В сентябре возможно еще некоторое повышение годовых показателей. Но прежде всего это связано с эффектом базы, потому что в сентябре прошлого года у нас было, пусть небольшое, но снижение цен, на 0,1%», — сказала она в интервью РБК.

По словам Набиулиной, значение инфляции в годовом выражении в России может приблизиться к отметке 7%

«Я бы не стала гадать. Где-то в районе 7%, наверное, инфляция будет в сентябре», — предположила председатель ЦБ РФ.

Она надеется, что указанный интервал «это действительно пиковые значения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минэкономразвития РФ выпустило обзор, в котором говорится, что по состоянию на 13 сентября инфляция в России ускорилась в годовом выражении с 6,74% на предыдущей неделе до 6,84%.