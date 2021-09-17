Благовещенск, 17 сентября, 2021, 06:14 — ИА Регнум. В Амурской области в 2021 году выданы льготные ипотеки на общую сумму 7,7 млрд рублей. Первые в регионе дальневосточные ипотеки оформили жители Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе министерства экономического развития региона.

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«Благодаря программе улучшить жилищные условия по льготным ставкам смогли 2176 молодых семей. При этом, по нашей статистике в среднем предварительное одобрение получает каждая вторая заявка. Очень важно, что кредитные учреждения в условиях здоровой рыночной конкуренции дополнительно снижают процентные ставки, совершенствуя государственные ипотечные программы. Это создает более комфортные возможности амурчанам для приобретения собственного жилья», — подчеркнула исполняющая обязанности министра экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенева.

Она отметила, что дальневосточная ипотека стала в Амурской области самой популярной среди всех программ господдержки. После обнуления ставки спрос на такую ипотеку вырос вдвое.

Как сообщало ИА REGNUM, районах БАМа невозможно воспользоваться «дальневосточной ипотекой». Новое жильё там не строится и не планируется, а население активно покидает территорию. Губернатор Приамурья Василий Орлов обращался к федеральным властям с предложением разрешить жителям районов БАМа приобретать жильё по «дальневосточной ипотеке» на вторичным рынке.