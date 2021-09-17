Более двух тысяч семей в Приамурье оформили дальневосточную ипотеку
Благовещенск, 17 сентября, 2021, 06:14 — ИА Регнум. В Амурской области в 2021 году выданы льготные ипотеки на общую сумму 7,7 млрд рублей. Первые в регионе дальневосточные ипотеки оформили жители Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе министерства экономического развития региона.
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Она отметила, что дальневосточная ипотека стала в Амурской области самой популярной среди всех программ господдержки. После обнуления ставки спрос на такую ипотеку вырос вдвое.
Как сообщало ИА REGNUM, районах БАМа невозможно воспользоваться «дальневосточной ипотекой». Новое жильё там не строится и не планируется, а население активно покидает территорию. Губернатор Приамурья Василий Орлов обращался к федеральным властям с предложением разрешить жителям районов БАМа приобретать жильё по «дальневосточной ипотеке» на вторичным рынке.