Канберра, 17 сентября, 2021, 05:52 — ИА Регнум. Новые военно-морские и авиабазы США будут построены в южных регионах Австралии. Об этом 17 сентября сообщил глава австралийского оборонного ведомства Питер Даттон в интервью телеканалу 9 News.

Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США На американской военной базе

Военные базы будут построены в рамках расширения сотрудничества Австралии и США. Даттон отметил, что строительство новых военных баз на юге страны положительно скажется на расширении возможностей местной промышленности и позволит создать новые рабочие места для граждан Австралии.

Кроме того, по словам министра, будут существенно расширены возможности военных баз, расположенных на Северной территории и на восточном побережье страны. Даттон уточнил, что речь идёт о переброске различных типов самолетов, в том числе бомбардировщиков и разведчиков, а также об увеличении контингента военнослужащих ВВС и ВМС США.

Также Даттон пояснил, что двустороннее военное сотрудничество будет расширено за счёт создания инфраструктуры для обслуживания «надводных и подводных кораблей США в Австралии», плюс за счёт «материально-технического обеспечения совместных военных операций в регионе».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что военное ведомство США заключило соглашение с Австралией о расширении своего военного присутствия на территории этой страны.