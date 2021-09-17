Кызыл, 17 сентября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. В Туве 15 сентября стартовал отопительные сезон, но далеко не во все социальные учреждения пришло тепло. Некоторые объекты не смогли получить паспорт готовности к прохождению зимнего периода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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В частности, капитальный ремонт не завершён в школах и детсадах Кызыла, Тес-Хемского, Чаа-Хольского, Бай-Тайгинского, Каа-Хемского и Тандинского районов.

«Срок завершения капитальных ремонтов в названных образовательных учреждениях, согласно государственным контрактам — до 31 декабря 2021 года. Учебный процесс в них начался в обычном режиме», — отметили в правительстве.

В числе наиболее проблемных объектов — детсад «Дюймовочка» в селе Бояровка Каа-Хемского района, где работы только начались на прошлой неделе и школа села Булун-Бажы Эрзинского района. Выяснилось, что котельная нуждается в срочном ремонте, но ни в минэнерго республики, ни в министерстве образования об этом не знали.

Однако глава администрации района Орлан Чигжит заявил, что не раз сообщал в курирующие министерства о сложившейся ситуации. В связи с этим врио главы республики Владислав Ховалыг поручил провести проверку по этим двум объектам, выявить и наказать виновных.