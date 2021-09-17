Тюмень, 17 сентября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. В Тюмени начата доследственная проверка в колонии-поселении, откуда накануне сбежал заключённый. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

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Установлено, что днём 15 сентября 2021 года 43-летний заключённый, ранее осужденный за убийство, сбежал с участка колонии-поселения при ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области.

По факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками исправительной колонии начата проверка по признакам преступления по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

В ходе доследственной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, а также установлены причины и обстоятельства, способствовавшие побегу заключённого.