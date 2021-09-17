Петропавловск-Камчатский, 17 сентября, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов по итогам своей рабочей поездки в Мильковский район отстранил от должности главного врача больницы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября в краевом правительстве.

Пресс-служба аппарата губернатора и правительства Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Камчатского края

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Много жалоб на систему здравоохранения главе региона поступило в ходя прямой линии и на личных встречах с населением района. Жительница посёлка Атласово сообщила, что в населённом пункте невозможно вакцинироваться от COVID-19 — для этого необходимо ехать в райцентр. По распоряжению губернатора в Атласово была направлена бригада медиков с вакциной. Привиться смогли 23 жителя посёлка.

«Здравоохранение в Мильковском районе находится в состоянии ещё худшем, чем в среднем по Камчатскому краю. Говоря по-простому, оно развалено, и это нельзя объяснить только отдаленностью, потому что Мильковский район находится достаточно близко, есть круглогодичная дорога и достаточно большое население: в районе проживает более 8 тысяч человек», — сказал Солодов.

В ближайшее время будет назначен новый главный врач Мильковской больницы. Губернатор Камчатки поручил краевому минздраву помочь настроить вопросы функционирования здравоохранения в районе и обеспечить систему кадрами.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Амурской области закупает в сёлах жильё для медицинских работников, чтобы привлечь туда врачей.