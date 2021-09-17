Гавана, 17 сентября, 2021, 05:43 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель поблагодарил Мексику за оказанную поддержку и солидарность в условиях действия американских санкций. Об этом глава Кубы заявил в ходе выступления в честь мексиканского Дня независимости.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Куба

«Куба столкнулась с кампанией по разжиганию ненависти, дезинформацией, манипуляцией и ложью, которая не считается с принципами этики. Вот почему солидарность со стороны Мексики вызывает уважение», — заявил Диас-Канель.

Он поблагодарил мексиканскую сторону за оказанную поддержку в условиях блокады с США и пандемии коронавирусной инфекции. Глава Кубы также вспомнил, что Мехико отказался обрывать связи с Гаваной даже когда в 1962 году Кубу исключили из Организации американских государств.