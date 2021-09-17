Новосибирск, 17 сентября, 2021, 05:42 — ИА Регнум. В Новосибирской области на избирательных участках, которые открылись в 8:00 (время местное) сегодня, 17 сентября, будут работать 312 временных пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Уточняется, что сделать прививку против коронавируса можно будет в течение всех трёх дней голосования — с 17 по 19 сентября. Все дополнительные пункты отображаются на интерактивной карте. Также будут работать мобильные прививочные бригады и кабинеты вакцинации в поликлиниках.

По данным министерства здравоохранения области, 312 пунктов вакцинации охватят 523 избирательных участка (на одной площадке, например, в школе или библиотеке, могут быть открыты несколько избирательных участков). В зависимости от наличия препаратов в медорганизациях, обеспечивающих работу прививочных пунктов, на избирательных участках можно будет вакцинироваться: «КовиВаком», «Спутником V» или «Спутником лайт».