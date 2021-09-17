Владивосток, 17 сентября, 2021, 05:36 — ИА Регнум. Приморский мёд добавят в питание школьников, заявил губернатор Олег Кожемяко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Жительница Уссурийска на встрече с губернатором подняла вопрос полноценного, разнообразного питания в школах. Сейчас стоимость питания на ребёнка — 70 рублей, при этом часть суммы уходит на молоко.

«Дети в этом возрасте постоянно растут, у них должно быть полноценное качественное питание. Вместо китайских овощей можно закупать продукцию у местных фермеров, разнообразить рацион», — предложила жительница.

Олег Кожемяко поддержал и сказал, что в школьное питание нужно добавить натуральный таёжный мёд.

«Мы рассмотрим возможность не включать стоимость молока в сумму на школьное питание. Договоримся с пчеловодами и добавим в рацион натуральный мёд. Такую программу мы будем запускать», — пообещал глава Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону выпустили книгу «Лучшие рецепты для школьного питания», над созданием которой авторы трудились в рамках конкурса «Школа со вкусом».