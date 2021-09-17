Благовещенск, 17 сентября, 2021, 05:34 — ИА Регнум. Глава Приамурья Василий Орлов проголосовал на одном из избирательных участков Благовещенска. На выборы он пришёл вместе с супругой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе правительства Амурской области.

Amurobl.ru Василий Орлов голосует на выборах

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

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В Приамурье с 17 по 19 сентября проходит голосование по 69 избирательным кампаниям. На участках уделяют особое внимание мерам, направленным на то, чтобы не допустить распространение COVID-19. Всем избирателям выдают маски и измеряют температуру.

265 из 750 избирательных участков в Амурской области оснащены камерами видеонаблюдения, с них будет вестись онлайн-трансляция.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье помимо выборов в Госдуму РФ также идёт голосование за депутатов Бурейского, Тындинского и Завитинского округа, Константиновского и Мазановского районов, а также горсовета Белогорска. В Завитинском районе помимо народных избранников также выберут главу муниципалитета.

Выборы депутатов пройдут в 48 сёлах и двух посёлках. Глав выберут в девяти населённых пунктах области.