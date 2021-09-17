Вашингтон, 17 сентября, 2021, 05:29 — ИА Регнум. Меры безопасности в Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана усилило управление транспортной безопасности США в связи с предстоящим митингом в защиту участников штурма Капитолия в январе текущего года. Об этом 17 сентября сообщает агентство Reuters.

(сс) Victoria Pickering Протестующие в Вашингтоне

Пресс-секретарь ведомства пояснил, что прибывающие на митинг в Вашингтон обязательно заметят усиленные наряды полиции и присутствие служебных собак на территории аэропорта. Уточняется, что митинг намечен на 18 сентября.

При этом министерство внутренней безопасности США предостерегло администрацию Белого дома от возможных провокаций, как от участников митинга, так и от тех, кто не разделяет их идеи.

Напомним, штурм здания Конгресса сторонниками действующего тогда президента США Дональда Трампа произошёл 6 января 2021 года. Участники акции протеста ворвались в здание во время заседания, на котором должны были утвердить результаты голосования на президентских выборах, победу на которых одержал Джозеф Байден. В ходе штурма погибла женщина, её застрелили сотрудники полиции Капитолия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что силовики в США опасаются вспышки насилия во время митинга в поддержку участников беспорядков 6 января возле здания Капитолия в Вашингтоне.