Улан-Удэ, 17 сентября, 2021, 05:22 — ИА Регнум. В Бурятии суточный прирост случаев заражения коронавирусом вновь начал увеличиваться. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за последние сутки выявлено 82 новых носителя.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 69 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 57 800, почти половина из которых приходится на жителей Улан-Удэ. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 49 507 пациентов, в том числе 84 за последние сутки.

Число контактных ли по состоянию на 17 сентября составило 6115 человек.