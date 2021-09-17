Хабаровск, 17 сентября, 2021, 05:21 — ИА Регнум. В Хабаровском крае 17 сентября открылись 775 избирательных участков. В списки избирателей внесены около 972 тыс. жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Анна Алябьева ИА REGNUM Голосование

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Все участковые избирательные комиссии снабжены антисептиками, запасом перчаток, масок и ручек.

В ходе досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных районах на выборах депутатов в Госдуму РФ уже проголосовали более 4300 человек, в выборах губернатора края — свыше 2200 избирателей. Такое расхождение обусловлено тем, что не все голосующие являются жителями Хабаровского края и имеют право избирать его главу.

На каждом из участков организована фото и видео фиксация. При этом тайна голосования соблюдается в обязательном порядке. Камеры установлены таким образом, что контроль за волеизъявлением избирателя полностью исключен.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Хабаровского края в течение трёх дней будут выбирать депутатов Государственной Думы РФ, губернатора Хабаровского края (досрочно), а также состоятся дополнительные выборы депутата Законодательной думы края седьмого созыва по Транспортному одномандатному избирательному округу №6.