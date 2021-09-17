Якутск, 17 сентября, 2021, 05:19 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев 17 сентября проголосовал вместе с супругой на выборах депутатов Государственной думы РФ. Он призвал жителей республики последовать его примеру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

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Проголосовав, глава Якутии отметил, что выбирая депутатов Госдумы, жители России выбирают путь страны на будущие годы. По его мнению, страна идёт вперёд и развивается.

«Видно, что народ идёт, голосует, и это радует», — сказал Айсен Николаев.

Он также подчеркнул, что в республике на избирательных участках соблюдаются все противоэпидемические меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в 08:00 по местному времени (02:00 мск) в Якутии открылись все избирательные участки — 794 постоянных и 22 временных. Ещё на шести участках избиратели уже проголосовали досрочно.