Токио, 17 сентября, 2021, 05:12 — ИА Регнум. Вулкан начал извергаться на острове Суваносэ на юго-западе Японии, сообщает японское метеорологическое агентство.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Сообщается, что на вулкане зафиксировали выброс вулканических пород. Специалисты не исключают, что активность исполина на острове будет продолжаться. В связи с этим в регионе введет третий из пяти уровень вулканической опасности. Местных жителей призвали не приближаться к вулкану ближе двух километров.

По предварительным данным, пострадавших или разрушений на острове Суваносэ не фиксировалось. Уточняется, что в населенном пункте на острове проживают около 80 человек.