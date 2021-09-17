Тегеран, , 07:41 — REGNUM 16 сентября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что экономические отношения Тегерана и Ташкента должны соответствовать текущим политическим связям двух стран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иранский президент сделал эти замечания во время встречи со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым на полях 21-го саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе (Таджикистан).

Раиси заявил, что Иран стремится развивать экономические связи с Узбекистаном в связи с намерением придать новый импульс отношениям с соседними странами. Он также поздравил президента Узбекистана с национальным днем этой страны, заявив, что совместная комиссия по сотрудничеству, а также дальнейшее партнерство активистов частного сектора могут сыграть ключевую роль в расширении экономических обменов.

Иранский президент выразил удовлетворение сменой председательства Узбекистана в ШОС на предстоящий срок, отметив, что «конструктивный взгляд Мирзиёева может принести благосостояние региону и странам-членам Шанхайской организации сотрудничества».

Президент Узбекистана, со своей стороны, сослался на послужной список Раиси, возглавлявшего судебную систему Исламской Республики. Он заявил, что будет рад использовать опыт главы Ирана в борьбе с коррупцией.