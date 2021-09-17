Тегеран, 17 сентября, 2021, 07:44 — ИА Регнум. 16 сентября премьер-министр Пакистана встретился с президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси на полях саммита ШОС в столице Таджикистана, чтобы обсудить укрепление двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В заявлении премьер-министра говорится, чтоИмран Ханвстретился с Сейедом Ибрагимом Раиси в таджикской столице. Это первая встреча лидеров Ирана и Пакистана после победы Раиси на президентских выборах и начала правления 13-го правительства.

Перед визитом премьер-министра в Таджикистан пакистанский представитель правительства заявил, что лидеры Исламской Республики Иран и Пакистана встретятся на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), чтобы обсудить укрепление двустороннего сотрудничества, а также последние события в регионе, включая ситуацию в Афганистане.

4 июля в телефонном разговоре с иранским президентом премьер-министр Пакистана поздравил Раиси с победой на президентских выборах в Иране и пригласил его посетить Исламабад.