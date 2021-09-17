Вашингтон, 17 сентября, 2021, 05:04 — ИА Регнум. Гражданский экипаж космического корабля Crew Dragon, выведенного на орбиту американской компанией SpaceX в рамках первой полностью коммерческой миссии, после первых суток пребывания в космосе чувствует себя хорошо. Об этом пресс-служба компании 16 сентября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

NASA Kennedy SpaceX Crew Dragon

пресс-служба компании SpaceX «Перед тем как экипаж отправился спать, они пять с половиной раз облетели вокруг Земли, завершили первый этап научной работы и пару раз пообедали».

Отмечается, что после пробуждения члены экипажа продолжат научные исследования.

«Только что разговаривал с экипажем миссии Inspiration4. Всё хорошо», — написал глава компании SpaceX предприниматель Илон Маск в Twitter.

Напомним, что на борту Crew Dragon находятся 29-летняя врач Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски и 38-летний миллиардер Джаред Айзекмэн, который и оплатил стоимость полёта. Планируется, что всего корабль пробудет в космосе около трёх суток. В настоящее время орбита Crew Dragon достигла около 590 км, что значительно превышает высоту орбиты МКС (около 420 км).

Как сообщало ИА REGNUM, космический корабль Crew Dragon с экипажем из гражданских лиц достиг орбиты высотой 585 км.