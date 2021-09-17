Тегеран, , 08:10 — REGNUM 16 сентября министерство иностранных дел Ирана заявило, что иранские паломники могут отправиться в Ирак воздушным транспортом при наличии действительной визы. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ответ на новости о достижении соглашения по отмене виз между Ираном и Ираком министерство иностранных дел Исламской Республики опубликовало заявление, отметив, что иранские паломники могут посетить Ирак воздушным транспортом при наличии действующей визы.

«Соглашение об отмене виз между Ираном и Ираком проходит юридические и административные процедуры, при этом, как и любое другое соглашение, оно требует дальнейшего проведения переговоров между властями двух государств», — сообщил МИД Ирана.

Согласно заявлению, до официального объявления двух правительств о том, как и когда соглашение вступит в силу, для выезда в Ирак потребуется получение или наличие официальной визы.